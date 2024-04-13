Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και υποψήφιος για δεύτερη θητεία Στέβο Πεντάροφσκι, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στην πόλη Γευγελή, πώς σχολιάζει τις ανακοινώσεις της υποψηφίας προέδρου του VMRO-DPMNE Γκορντάνα Γιανκούλοφσκα για πιθανή ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, δήλωσε πως «θα βγούμε από το ΝΑΤΟ εάν ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, θα αποκλειστούμε από τον οργανισμό».

Ο Στέβο Πεντάροφσκι σημείωσε πως εάν η ανθυποψήφιά του Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα πιστεύει ότι μπορεί μόνη της η χώρα να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των συνόρων της με διαφορετικό και καλύτερο τρόπο, τότε θα πρέπει να το πει.

«Ωστόσο, πιστεύω πως πρόκειται για επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό», πρόσθεσε ο Στέβο Πεντάροφσκι.

Επιπλέον, ο Στέβο Πεντάροφσκι χαρακτήρισε μία πιθανή ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ως τη «μεγαλύτερη πολιτική ανοησία και ταυτόχρονα μια τραγωδία», διότι όπως είπε «θα μείνουμε ολομόναχοι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι πολιτικές ηγεσίες πίεζαν συστηματικά για την ένταξη στο ΝΑΤΟ εδώ και 30 χρόνια, στόχος ήταν να αποκτήσουμε μόνιμη ασφάλεια».

Σημειώνεται ότι στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπολίτευσης, ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, γίνονται κάποιες αναφορές στη Συμφωνία των Πρεσπών και την υλοποίησή της.

Η υποψήφια του αντιπολιτευόμενου VMRO-DPMNE στις προεδρικές εκλογές, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, θεώρησε πως το θέμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών παραμένει "ανοιχτό", ενώ η ίδια, όπως ανέφερε δεν θα χρησιμοποιεί τη νέα ονομασία της χώρας, Βόρεια Μακεδονία.

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα είχε εκφράσει τις ίδιες απόψεις και στη διάρκεια των τελευταίων προεδρικών εκλογών που είχαν διεξαχθεί τον Μάιο του 2019, ως υποψήφια του VMRO-DPMNE. Στις εκλογές εκείνες, η Σιλιάνοφσκα είχε ηττηθεί από τον νυν πρόεδρο της χώρας και υποψήφιο του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Στέβο Πεντάροφσκι.

Στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Απριλίου συμμετέχουν επτά υποψήφιοι. Για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από τον πρώτο γύρο πρέπει να λάβει ποσοστό άνω του 50%, κάτι που σχεδόν αποκλείεται, οπότε θα υπάρξει και δεύτερος γύρος, στις 8 Μαΐου, μεταξύ των δύο πρώτων του πρώτου γύρου. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών θα συμπέσει με τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η υποψήφια του VMRO-DPMNE, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα θα περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με πιθανότερο αντίπαλο τον Στέβο Πεντάροφσκι.

ΗΠΑ: Η Βόρεια Μακεδονία να τηρήσει το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στη «Φωνή της Αμερικής» (Voice of America), στην τοπική έκδοση, πως οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Βόρεια Μακεδονία να τηρήσει το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών και ο δημόσιος διάλογος να βασίζεται σε γεγονότα.

«Ακριβώς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη Συμφωνία των Πρεσπών, αναμένουμε από τη Βόρεια Μακεδονία να τηρήσει αυτό το πνεύμα και ο δημόσιος διάλογος να παραμείνει βασισμένος στα γεγονότα και να έχει τις ρίζες του στη δέσμευση για το μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απαντώντας στην ερώτηση αν οι ΗΠΑ ανησυχούν για πιθανή υπονόμευση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.