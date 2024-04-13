Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) εξακολουθεί να χάνει δυνάμεις στις δημοσκοπήσεις, παραμένει ωστόσο δεύτερο κόμμα, ενώ κανένα από τα παραδοσιακά κόμματα δεν φαίνεται να ωφελείται. Αντιθέτως, πάνω από το όριο εισόδου στην Bundestag φαίνεται να παγιώνεται η νεοσύστατη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει πρώτη δύναμη με 30% και απώλεια μίας μονάδας από την προηγούμενη μέτρηση, ενώ ακολουθεί η AfD με 18% και απώλεια επίσης μίας μονάδας. Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο η AfD συγκέντρωνε στην ίδια δημοσκόπηση 23%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) κερδίζει, αντιθέτως, μία μονάδα και φθάνει στο 16% και ακολουθούν χωρίς μεταβολή οι Πράσινοι με 13%, η BSW με 6% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 5%.

«Πολιτικά και αριθμητικά, οι πιθανότεροι κυβερνητικοί συνασπισμοί θα μπορούσαν να προέλθουν από συνεργασία CDU/CSU-SPD ή CDU/CSU-SPD-Πρασίνων. Την ίδια ώρα, η BSW έχει ήδη διπλάσιο ποσοστό από την Αριστερά, στην οποία ανήκε μέχρι πρόσφατα. Η Χριστιανική Ένωση είναι ισχυρότερη από το SPD και τους Πράσινους μαζί και οι Πράσινοι με το FDP συγκεντρώνουν ποσοστό ίσο με αυτό μόνης της AfD», επισημαίνει ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

