Ισραήλ: Οικογένειες ομήρων ζητούν παραίτηση Νετανιάχου και τερματισμό του πολέμου

Την παραίτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με αντάλλαγμα την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων, ζητούν συγγενείς των ομήρων στο Ισραήλ.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οικογένειες των ομήρων που κρατά η Χαμάς, ζητούν άμεση λύση από την ισραηλινή κυβέρνηση, για να σωσούν οι άνθρωποι που κρατούνται. Την ανακοίνωση ανάγνωσαν σε συγκέντρωση έξω από το στρατιωτικό αρχηγείο Kirya, στο Τελ Αβίβ.

Η δήλωση ανέφερε: «Εάν για να δεχθούμε γρήγορα και ζωντανούς τους αγαπημένους μας, το τίμημα είναι η κατάπαυση του πυρός, συμφωνήστε να τερματίσετε τον πόλεμο και να φέρετε πίσω όλους τους ομήρους με μια συμφωνία τώρα. Τότε, θα είστε ελεύθεροι να αντιμετωπίσετε τις απειλές από τη Γάζα. Πρώτα σώστε ζωές. Η έλλειψη συντονισμού που οδηγεί σε αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των απαχθέντων είναι αδιαφορία και έγκλημα».

Επιπλέον, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν την επιστροφή των ανθρώπων που κρατά η Χαμάς.

Η επίσημη ανακοίνωση για τη συγκέντρωση έγραφε: «Ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να σώσουν και να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους! Για την ελευθερία τους και την ελευθερία όλου του λαού του Ισραήλ».

