Η Λευκορωσία, σύμμαχος της Ρωσίας, απαγόρευσε σήμερα την εισαγωγή από τη Λιθουανία αρκετών ειδών εμπορευμάτων, ως αντίποινα για το κλείσιμο συνοριακών διελεύσεων από τη χώρα αυτή της Βαλτικής.

Η απαγόρευση αυτή επηρεάζει διατροφικά προϊόντα και οινοπνευματώδη ποτά, κατηγορίες ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και υλικών κατασκευής, ρούχα, ανταλλακτικά για τα οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση.

Το μέτρο αυτό "αποτελεί απάντηση στην απόφαση" που έλαβε στις αρχές Μαρτίου το Βίλνιους να "σταματήσει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των μέσων μεταφοράς και των ανθρώπων μέσω δύο συνοριακών σημείων διέλευσης", διευκρινίζεται.

Η Λιθουανία, η οποία είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ουκρανίας στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία, είχε ήδη κλείσει δύο πρώτες συνοριακές διελεύσεις με τη Λευκορωσία πέρυσι.

Οι σχέσεις μεταξύ του Μινσκ και του Βίλνιους είναι τεταμένες μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία το 2020, οι οποίες εξασφάλισαν νέα θητεία στον Αλεξάντρ Λουκασένκο παρά τις πρωτοφανούς μεγέθους διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η Λιθουανία υποδέχθηκε τότε στο έδαφός της την αρχηγό της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, την Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, καθώς και άλλους διαφωνούντες και δεκάδες χιλιάδες άλλους Λευκορώσους πολίτες.

Το Βίλνιους κατηγορεί επίσης το Μινσκ ότι εργαλειοποιεί τους παράτυπους μετανάστες προτρέποντάς τους να περάσουν τα σύνορα της Λιθουανίας και της Πολωνίας από το έδαφος της Λευκορωσίας, προκειμένου να αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

