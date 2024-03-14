Αποστάσεις Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τις δηλώσεις Σούμερ: Απηχούν δικές του απόψεις, όχι της κυβέρνησης

Μπροστά στην ένταση που προκάλεσαν σημερινές δηλώσεις του Δημοκρατικού επικεφαλής της αμερικανικής Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στο Ισραήλ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έσπευσε να τοποθετηθεί ξεκαθαρίζοντας ότι οι δηλώσεις του Σούμερ απηχούν δικές του απόψεις και όχι της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Προσπαθώντας να κρατήσει αποστάσεις από τα σχόλια του Σούμερ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι το αμερικανικό Κογκρέσο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιου είδους δυσφορία στις τάξεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μίλερ υπογράμμισε: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλαμε να δούμε το Ισραήλ να κάνει διαφορετικά».

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ Σούμερ τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής νέων εκλογών στο Ισραήλ, ασκώντας σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «εμπόδιο στην ειρήνη». Ο Σούμερ, που υπήρξε εδώ και καιρό υποστηρικτής του Ισραήλ και είναι ο πλέον υψηλόβαθμος Εβραίος εκλεγμένος αξιωματούχος, είπε ενώπιον της Γερουσίας ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου «δεν ταιριάζει πλέον στις ανάγκες του Ισραήλ», πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Αντιδρώντας άμεσα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου απάντησε αιχμηρά λέγοντας ότι το Ισραήλ «δεν είναι μπανανία». Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σέβονται την ισραηλινή δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.