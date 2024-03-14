Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς διόρισε απόψε νέο πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής τον οικονομολόγο Μοχάμεντ Μουστάφα, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Ο διορισμός του Μουστάφα ανακοινώθηκε μετά την εντεινόμενη πίεση που δεχόταν ο Αμπάς για μεταρρυθμίσεις και βελτίωση της διακυβέρνησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Μουστάφα, ο οποίος έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ, αντικαθιστά τον Μοχάμεντ Στάγιεχ που παραιτήθηκε μαζί με όλη την κυβέρνησή του στα τέλη Φεβρουαρίου. Στο παρελθόν υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ταμείου Επενδύσεων για την Παλαιστίνη και ήταν οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Αμπάς. Ήταν επίσης επικεφαλής της παλαιστινιακής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Paltel. Ο νέος πρωθυπουργός, που αναλαμβάνει εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, θα έχει ως βασικό έργο την παροχή βοήθειας και την ανοικοδόμηση αυτού του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς και τη μεταρρύθμιση των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με το Wafa.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, στην οποία κυριαρχεί η Φάταχ, είχε υπό τον διοικητικό έλεγχό της τη Γάζα μέχρι το 2007, όταν εκδιώχθηκε από τη Χαμάς που είχε κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές της προηγούμενης χρονιάς. Έκτοτε, η Χαμάς κυβερνά στη Γάζα και η Παλαιστινιακή Αρχή σε τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης.

Μολονότι ήταν στενός συνεργάτης του Αμπάς, ο 69χρονος Μουστάφα δεν είναι μέλος της Φάταχ και η παλαιστινιακή ηγεσία ελπίζει ότι θα μπορούσε να αναδειχθεί σε ενωτικό παράγοντα, καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μουστάφα έχει μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον και είχε εργαστεί παλαιότερα στην Παγκόσμια Τράπεζα. Στις 17 Ιανουαρίου, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, είπε ότι θα χρειαστούν 15 δισεκ. δολάρια μόνο για να ξαναχτιστούν τα σπίτια στη Γάζα. Όπως είπε, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις ανθρωπιστικές προσπάθειες, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα του θύλακα και θα συγκληθεί μια σύνοδος για την ανοικοδόμηση.

Όταν ρωτήθηκε αν βλέπει να υπάρχει κάποιος μελλοντικός ρόλος για τη Χαμάς, απάντησε ότι «ο καλύτερος δρόμος για να πάμε μπροστά είναι να συμπεριλαμβάνουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε», τονίζοντας ότι θα ήθελε οι Παλαιστίνιοι να ενωθούν γύρω από το πρόγραμμα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

