Σε προειδοποιήσεις για την εθνική ασφάλεια προχώρησαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ καθώς τουλάχιστον 40 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης, βοσκοτόπων και δασών των ΗΠΑ φαίνεται πως ανήκουν σε ξένους επενδυτές. Μια νέα έκθεση της Υπηρεσίας Λογοδισίας της Κυβέρνησης (GAO) διαπίστωσε ότι η ξένη ιδιοκτησία γης των ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων αγοραστών από αντίπαλες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν - έχει αυξηθεί κατά 40% από το 2016, με ορισμένα οικόπεδα να βρίσκονται κοντά σε στρατιωτικές βάσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της daily mail, εκτός από την ανησυχία για κατασκοπεία, υπάρχει ο κίνδυνος για την ακεραιότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων της Αμερικής.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς η Υπηρεσία Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO), η οποία προχώρησε στην έκθεση, δήλωσε στην DailyMail ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διαθέτουν «αξιόπιστα» δεδομένα για τους ιδιοκτήτες γης.

Το υπουργείο Γεωργίας αποκρύπτει τα δεδομένα που αφορούν ξένους επενδυτές

Τα ευρήματα της Υπηρεσίας Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO) αποκάλυψαν ότι το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) συλλέγει τα απαιτούμενα δεδομένα σε έντυπα ωστόσο «δεν μοιράζεται έγκαιρα τα δεδομένα που αφορούν σε ξένους επενδυτές»

Για παράδειγμα, η GAO επεσήμανε ότι η αγορά αγροτικής γης στις ΗΠΑ αξίας 85 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Chen Tianqiao έχει προκαλέσει κατακραυγή αφού δεν έχει δηλωθεί εδώ και 8 χρόνια. Ο Kimberly Gianopoulos, πρόεδρος της GAO, δήλωσε : «Πρόσφατες αναφορές σχετικά με τον Chen Tianqiao που κατέχει 200.000 στρέμματα γεωργικής γης δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη στα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας».

Η νέα ανάλυση του Κογκρέσου έχει προκαλέσει οργή μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ζήτησαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν να περιορίσει τις αγορές «από τους αντιπάλους» για να στηρίξει την άμυνα της Αμερικής.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Jon Tester δήλωσε: «Ενώ μαθαίνουμε περισσότερα για τις ιδιαιτερότητες γύρω από αυτήν την εξελισσόμενη κατάσταση, το Κογκρέσο θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες ώστε να προστατεύσει την αμερικανική γεωργική ασφάλεια και να αποτρέψει τους ξένους αντιπάλους μας να ελέγχουν την προσφορά τροφίμων της χώρας μας, και να έχουν πρόσβαση στη γη κοντά σε στρατιωτικές βάσεις».

Ο Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος Dan Newhouse εξέφρασε την οργή του ύστερα από τη δημοσίευση των πορισμάτων του GAO. «Αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει έναν από τους χειρότερους φόβους μας: ότι όχι μόνο το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ιδιοκτήτης ποιας γης και πού, αλλά ότι δεν υπάρχει σχέδιο από το υπουργείο να ανατρέψει εσωτερικά αυτό το επικίνδυνο ελάττωμα που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομία μας».

«Η επισιτιστική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ξένους αντιπάλους να επηρεάσουν τον εφοδιασμό μας σε τρόφιμα», πρόσθεσε.

Οι περισσότερες διεκδικήσεις γης είναι στο Τέξας

Ενώ τα 40 εκατομμύρια στρέμματα αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσό από τα 1,3 δισεκατομμύρια στρέμματα ιδιωτικής γης στις ΗΠΑ, η έκθεση της GAO προειδοποίησε ότι τα δεδομένα ήταν αραιά και αναξιόπιστα.

Πιο αναλυτικά, επενδυτές και εταιρείες με έδρα την Κίνα κατέχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε 28 πολιτείες, που αντιστοιχούν σε συνολικά 186.823 στρέμματα, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Γεωργίας που περιλαμβάνει δεδομένα έως το 2022 - τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα.

Οι εταιρείες κατέχουν γεωργική γη αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, από μόλις 162 εκατομμύρια δολάρια πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του USDA.

Οι περισσότερες διεκδικήσεις γης είναι στο Τέξας με 192.000 στρέμματα, ακολουθούμενα από 49.000 στρέμματα στη Βόρεια Καρολίνα και στο Μιζούρι και στη Γιούτα με 34.000.

Τα στοιχεία που διαθέτει ο Νόμος περί γνωστοποίσης Αγροτικών Ξένων Επενδύσεων (AFIDA) έδειξαν ότι 131.000 στρέμματα στην κομητεία Val Verde του Τέξας ανήκουν σε έναν δισεκατομμυριούχο με έδρα την Κίνα.

Τοπικοί μεσίτες δήλωσαν στην DailyMail τον Σεπτέμβριο ότι ο David Frankens, από το Lufkin του Ανατολικού Τέξας, πούλησε τη γη στον Sun Guangxin, πρώην λοχαγό του κινεζικού στρατού, για περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2016 και 2018 προκειμένου ο ίδιος να δημιουργήσει ένα αιολικό πάρκο.

Πρώην αξιωματούχοι της CIA δήλωσαν ότι ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε να θεωρηθεί κίνδυνος εθνικής ασφάλειας από τις αρχές των ΗΠΑ λόγω των εκτεταμένων δεσμών του με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ).

Τα στοιχεία από την έκθεση του USDA, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, δείχνουν ότι επενδυτές από 99 χώρες έχουν αξίωση σε γη των ΗΠΑ.

Η λίστα περιλαμβάνει τη Δημοκρατία της Κούβας, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.

Συνολικά, οι επενδυτές αυτών των αντίπαλων εθνών κατέχουν περίπου 95.000 στρέμματα γεωργικής γης.

Πρόκειται για τέσσερις επενδυτές με έδρα την Κούβα που κατέχουν 858 στρέμματα στις ΗΠΑ σε τρεις πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο.

Η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από τέσσερις επενδυτές που κατέχουν 73 στρέμματα σε τέσσερα κράτη

και η Βόρεια Κορέα περιλαμβάνει 32 επενδυτές που αγόρασαν 4.839 στρέμματα, σύμφωνα με την έκθεση του USDA.

Συνολικά, 22 επενδυτές με έδρα το Ιράν κατέχουν 2.463 στρέμματα

και οι 100 επενδυτές της Βενεζουέλας κατέχουν 28.218 στρέμματα.

Το 2022, η κινεζική εταιρεία κατασκευής χημικών Fufeng Group αγόρασε 300 στρέμματα γεωργικής γης στη Βόρεια Ντακότα - 20 λεπτά από την αεροπορική βάση Grand Forks που φιλοξενεί στρατιωτικά drones.

Η έκθεση του USDA του Κογκρέσου αναφέρει ότι οι Καναδοί επενδυτές κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής γεωργικής γης που κατέχεται από ξένους με 12,8 εκατομμύρια στρέμματα.

Μετά τις χώρα της Βόρειας Αμερικής ακολουθούν επενδυτές από:

την Ολλανδία (4,9 εκατομμύρια στρέμματα),

την Ιταλία (2,7 εκατομμύρια στρέμματα),

το Ηνωμένο Βασίλειο (2,5 εκατομμύρια στρέμματα)

και τη Γερμανία (2,3 εκατομμύρια στρέμματα).

Τα συνολικά 40,8 εκατομμύρια στρέμματα καλύπτουν γεωργική και μη γεωργική γη.

Οι δασικές εκτάσεις αντιπροσώπευαν το 47% του συνόλου της ξένης γης, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αντιπροσώπευαν το 29% και τα βοσκοτόπια και άλλες γεωργικές εκτάσεις το 22%.

Η μη γεωργική γη (όπως οι κατοικίες και οι δρόμοι) αντιπροσώπευαν το 2%.

Πηγή: skai.gr

