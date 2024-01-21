Έκρηξη σημειώθηκε σε τερματικό σταθμό εξαγωγής φυσικού αερίου κοντά στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, σήμερα Κυριακή όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti το οποίο ανέφερε ότι η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχαν δει drones στην περιοχή.

Η Ουκρανία συνήθως δεν παραδέχεται τέτοιες επιθέσεις. Όμως, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται πηγές που λένε ότι το Κίεβο βρίσκεται πίσω από αυτό.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν χρησιμοποιήσει drones κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά έχει σημειώσει μικρή πρόοδο τους τελευταίους μήνες.

Την Κυριακή, 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο Αλεξέι Κουλεμζίν, ο ρώσος εγκατεστημένος δήμαρχος της πόλης. Το Κίεβο επίσης δεν σχολίασε αυτή την επίθεση.

Σχετικά με την έκρηξη της Κυριακής κοντά στην Αγία Πετρούπολη, ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο είπε ότι υπάρχει «καθεστώς υψηλού συναγερμού» μετά το περιστατικό στον τερματικό σταθμό της εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek, στην Ουστ-Λούγκα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η ρωσική εταιρία ανακοίνωσε σήμερα πως οι εργασίες στον τερματικό σταθμό αερίου που διαχειρίζεται στη Βαλτική έχουν ανασταλεί έπειτα από το περιστατικό.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής επίδρασης», ανέφερε η εταιρία σε μια ανακοίνωση, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η τεχνολογική διαδικασία στον Novatek Ουστ-Λούγκα έχει σταματήσει, και ένα επιχειρησιακό αρχηγείο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες. Η αποτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί αργότερα», ανέφερε η εταιρία.

Πηγή: skai.gr

