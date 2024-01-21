Σαουδική Αραβία: Η εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ περνά από το Παλαιστινιακό

Δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ χωρίς προηγουμένως να επιλυθεί το παλαιστινιακό ζήτημα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του σουνιτικού βασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Όταν ρωτήθηκε αν δεν θα υπάρξουν ομαλές σχέσεις χωρίς έναν οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός μη αναστρέψιμου παλαιστινιακού κράτους, ο πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντι απάντησε:

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος από τον οποίο θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε. Επομένως, ναι, επειδή χρειαζόμαστε σταθερότητα και η μοναδική σταθερότητα θα έλθει μέσω της επίλυσης του παλαιστινιακού ζητήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

