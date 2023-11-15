Η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ιστορικά αναπόφευκτη, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο δίκτυο RT.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις τρέχουσες συζητήσεις για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας «δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή» στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, γειτονικού του Ισραήλ.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η παύση των εχθροπραξιών και η υιοθέτηση μέτρων για την επίλυση ανθρωπιστικών προβλημάτων αποτελούν επείγοντα καθήκοντα στη ζώνη σύγκρουσης Παλαιστινίων-Ισραηλινών αναφέρει το TASS.

«Το άμεσο και πιο επείγον καθήκον είναι η παύση των εχθροπραξιών και η λήψη μέτρων για την επίλυση ανθρωπιστικών προβλημάτων, τα οποία παρατηρούνται παντού», είπε.

Πηγή: skai.gr

