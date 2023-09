Αφίξεις ρεκόρ μεταναστών στην Λαμπεντούζα: Περίπου 10.000 άνθρωποι έφτασαν στο νησί των 7.000 κατοίκων - Δείτε φωτογραφίες Κόσμος 14:48, 15.09.2023 linkedin

Η κοινότητα της Λαμπεντούζα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Οι μετανάστες και πρόσφυγες τώρα στη Λαμπεντούζα είναι 3.800 - Συνεχίζεται η μεταφορά τους με πλοία, σε διάφορες περιφέρειες της Ιταλίας