«Βουλιάζει» η Λαμπεντούζα από μετανάστες – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί - Απίστευτες εικόνες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί το μικρό νησάκι της Λαμπεντούζα στην Ιταλία, λόγω των χιλιάδων αφίξεων μεταναστών τις τελευταίες ώρες.

Με πληθυσμό 4.500 κατοίκους, μόνο χθες, η Λαμπεντούζα δέχθηκε σχεδόν 7.000 πρόσφυγες και παράτυπου μετανάστες, στην πλειοψηφία τους από τις πολύπαθε χώρες του Σάχελ - Νίγηρα, το Τσαντ, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι, που πλήττονται από την φτώχεια και την εξτρεμιστική βία.

Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ, που οφείλεται στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αλλά και στο ότι η ακτοφυλακή της Τυνησίας δεν ασκεί ουσιαστικά κανενός είδους έλεγχο.

Στο νησία, επικρατεί αναταραχή καθώς η αστυνομία προσπαθεί να διαχειριστεί την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση ενώ οι χιλιάδες μετανάστες στοιβάζονται κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον.



Apocalypse in Lampedusa. The Italian police try to contain the African hordes https://t.co/drJGG33zBu https://t.co/DfwFyF78A9 pic.twitter.com/8E557b9y9z