Υπό πίεση η κυβέρνηση της Μελόνι από τις αφίξεις μεταναστών στη Λαμπεντούζα

Ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που έφτασε στην Ιταλία δια θαλάσσης από τη Βόρεια Αφρική, δοκιμάζει τις αντοχές της ιταλικής κυβέρνησης και εντείνει την πίεση στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, καθώς είχε υποσχεθεί αυστηρότερους ελέγχους.

Περισσότεροι από 7.000 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική έφτασαν την Τρίτη και την Τετάρτη στη Λαμπεντούζα, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη, αριθμός ίσος με τον πληθυσμό του νησιού, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού κατηγορούν την ΕΕ ότι δεν προσφέρει αρκετή υποστήριξη τόσο στην Ιταλία, αλλά και σε άλλα μέλη της ένωσης που βρίσκονται υπό πίεση από τη μετανάστευση.

Η Μελόνι ηγήθηκε τον Ιούλιο μίας συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε και της Τυνησίας για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι φτωχά τα αποτελέσματα από την επίτευξη της συμφωνίας.

