Πάνω από 7.000 χιλιάδες αφίξεις μεταναστών στη Λαμπεντούζα μέσα σε 24 ώρες

Επιδεινώνεται η μεταναστευτική κρίση στην Ιταλία ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάσταση προσπαθώντας να διαχειριστεί τη ροή των αφίξεων.

Στη Λαμπεντούζα, ο Ερυθρός Σταυρός δυσκολεύεται να προσφέρει βοήθεια σε όλους καθώς το hotspot μπορεί να φιλοξενήσει μόνο μερικές εκατοντάδες άτομα, με αποτέλεσμα πολλοί μετανάστες να κοιμούνται στους δρόμους.

Σε 24 ώρες έφτασαν σχεδόν 7.000 άνθρωποι, πάνω από 120 μικρά αυτοσχέδια σκάφη. Το μοναδικό στο νησί κέντρο φιλοξενίας, μπορεί να δεχθεί μόνο μερικές εκατοντάδες άτομα και ο Ερυθρός Σταυρός εργάζεται όσο ποτέ άλλοτε για να συνεχίσει να παρέχει βασικές υπηρεσίες βοήθειας, σύμφωνα με τη Francesca Basile, εκπρόσωπο του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού στη Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με το Euronews το hotspot της Λαμπεντούζα, στη Σικελία, δεν είχε ποτέ τόσο κόσμο.

Apocalypse in Lampedusa. The Italian police try to contain the African hordes https://t.co/drJGG33zBu https://t.co/DfwFyF78A9 pic.twitter.com/8E557b9y9z