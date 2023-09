Σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας για τη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη Λαμπεντούζα Κόσμος 13:55, 15.09.2023 linkedin

Περισσότεροι από 7.000 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική έφτασαν την Τρίτη και την Τετάρτη στη Λαμπεντούζα, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη, αριθμός ίσος με τον πληθυσμό του νησιού, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης