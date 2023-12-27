Τσακαλώτος για Σόιμπλε: Θα μπορούσε να έχει καταστρέψει την Ευρώπη - Δεν θα τον κρίνει καλά η Ιστορία

Για τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Αταίριαστοι ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σημείωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον Σόιμπλε πολλές φορές και πρόσθεσε: «Σε στιγμές που πεθαίνει ένας αντίπαλος, γιατί ήταν αντίπαλος, είναι καιρός για αναστοχασμό. Ήταν ηγέτης που κυριάρχησε στο Eurogroup για πάρα πολλά χρόνια, το Eurogroup ήταν η αυλή του, είχε χώρες-δορυφόρους. Είχε μια μεγάλη επιβολή, αλλά πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και αυστηροί, παρά την περίσταση. Δεν θα τον κρίνει καλά η ιστορία».

Ο κ. Τσακαλώτος συνέχισε λέγοντας ότι ο Σόιμπλε «ήθελε ενωμένη την Ευρώπη, ήθελε μια πολιτική ένωση, αλλά μόνο για μερικές χώρες. Εμάς μας ήθελε εκτός, και άλλες χώρες ήθελε εκτός, γιατί το όνειρό του ήταν μια πολιτική ένωση για τους λίγους».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο Σόιμπλε ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού που σε μια κρίση δεν καταλαβαίνει ότι έχει αλλάξει το παράδειγμα. Ότι οι παλιές πολιτικές, οι παλιές ιδεολογίες δεν δουλεύουν και θα μπορούσε να καταστρέψει την Ευρώπη».

Πρόσθεσε: «Είδατε με τον covid πόσο άλλαξαν τα πράγματα. Ξεχαστηκαν κανόνες και συμφωνα και λιτότητα. Πίστευε ότι η κρίση του 2009 δεν άλλαξε τίποτα, πίστευε ότι μόνο η Ελλάδα ήταν εξαίρεση και έπρεπε να συμμορφωθεί με τους κανόνες. Θα είναι πολύ αυστηρή η κρίση της Ιστορίας με τον Σόιμπλε».

«Νομίζω ότι κάποια στιγμή άλλαξε γνώμη για την Ελλάδα, τον πίεσε η Μέρκελ και ο Ολάντ, αλλά μέχρι το α’ εξάμηνο το αφήγημά ήταν ότι είχαμε σχεδόν τελειώσει» συνέχισε ο κ. Τσακαλώτος.

Θα είναι αυστηρή η κρίση της Ιστορίας μαζί του, επανέλαβε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Είπε ακόμη ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Σόιμπλε ήταν σκληρός και με το δικό του λαό και δημιούργησε ανισότητες, αλλά ήταν και πονηρός. Οι δορυφόροι στο Eurogroup του έκαναν τα χατήρια για να τους κάνει κι εκείνος τα χατήρια. Ήταν και πονηρός, η εικόνα που ήθελε ο ίδιος να περάσει ήταν ότι ήταν ένας τίμιος πολιτικός, δεν ήταν όμως έτσι».



Πηγή: skai.gr

