Κυρώσεις των ΗΠΑ στον πρώην πρόεδρο της Γουατεμάλας Αλεχάντρο Γιαματέι

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την επιβολή κυρώσεων στον πρώην πρόεδρο της Γουατεμάλας, τον Αλεχάντρο Γιαματέι, εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη μεταβίβαση της εξουσίας σε εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Στον κ. Γιαματέι —ο οποίος βρισκόταν μόλις την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον— απαγορεύθηκε η είσοδος στην αμερικανική επικράτεια, «εξαιτίας της εμπλοκής του σε υποθέσεις διαφθοράς», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του Μάθιου Μίλερ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε πως έχει στη διάθεσή του «αξιόπιστες πληροφορίες» κατά τις οποίες ο κ. Γιαματέι «έλαβε δωροδοκίες» κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στη Γουατεμάλα και προχώρησε σε ενέργειες που «υπονόμευσαν το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια της κυβέρνησης».

Ο σοσιαλδημοκράτης Μπερνάρντο Αρέβαλο ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Γουατεμάλας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με πολλές ώρες καθυστέρηση, ξεπερνώντας τα πολλά εμπόδια που έβαλε στον δρόμο του η πολιτική και οικονομική ελίτ που θεωρείται διεφθαρμένη.

Διαδέχθηκε τον συντηρητικό κ. Γιαματέι, δακτυλοδεικτούμενο επειδή υποστήριξε την γενική εισαγγελία Κονσουέλο Πόρας, που πρωτοστάτησε μαζί με άλλους δυο δικαστικούς στις αλλεπάλληλες επιθέσεις διά της δικαστικής οδού στον κ. Αρέβαλο και το κόμμα του και τον διωγμό εισαγγελικών λειτουργών οι οποίοι είχαν αγωνιστεί κατά της διαφθοράς.

Η Γουατεμάλα καταλαμβάνει την 150ή θέση στις 180 της κατάταξης της μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά της διαφθοράς Διεθνής Διαφάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

