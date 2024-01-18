CBS News: Νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα πως drone προερχόμενο από περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι έπληξε αμερικανικό εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν χθες Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.