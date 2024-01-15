Γουατεμάλα: Η ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο καθυστερεί

Η τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου της Γουατεμάλας, του Μπερνάρντο Αρέβαλο, που θα γινόταν χθες Κυριακή έπειτα από μήνες αβεβαιότητας, καθυστερεί εξαιτίας αντεγκλήσεων στο κοινοβούλιο, που ελέγχει η νέα αντιπολίτευση.

Η ορκωμοσία του κ. Αρέβαλο, ο οποίος εξελέγη τον Αύγουστο υποσχόμενος να αγωνιστεί εναντίον της ενδημικής διαφθοράς στη χώρα που κατατάσσεται 150ή από τις 180 στον κατάλογο της Διεθνούς Διαφάνειας, θα άρχιζε στις 15:00 (τοπική ώρα· στις 23:00 ώρα Ελλάδας).

Όμως στο ημικύκλιο γίνονταν τεταμένες συζητήσεις για το εάν οι βουλευτές του κόμματος με το οποίο κέρδισε τις εκλογές πρέπει να καταχωριστούν ως ανεξάρτητοι.

«Αυτό που κάνουν είναι να καθυστερούν την συγκρότηση σε σώμα της Βουλής, του δέκατου κοινοβουλίου, διότι δεν θέλουν να αναλάβει την εξουσία ο πρόεδρος Αρέβαλο», κατήγγειλε ο βουλευτής Χοσέ Ινές Καστίγιο.

Έξω από το κοινοβούλιο, εκατοντάδες υποστηρικτές του κ. Αρέβαλο προσπαθούσαν να περάσουν μπαριέρες και ανθρώπινες αλυσίδες που είχαν σχηματίσει αστυνομικοί για να φθάσουν στο κτίριο, κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η εισαγγελία και η γενική εισαγγελέας της Γουατεμάλας Κονσουέλο Πόρας, την οποία έχουν εγγράψει σε κατάλογο «διεφθαρμένων» οι ΗΠΑ, εξασφάλισαν την προσωρινή άρση της νομικής υπόστασης του κόμματος του εκλεγμένου προέδρου λόγω υποτιθέμενων παρατυπιών όταν ιδρύθηκε, το 2017.

Η εισαγγελία προσπάθησε εξάλλου να εξασφαλίσει την ακύρωση των εκλογών και την άρση της ασυλίας του κ. Αρέβαλο και της εκλεγμένης αντιπροέδρου του· οι ελιγμοί αυτοί καταγγέλθηκαν από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ).

Οι πρόεδροι της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς και της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ, αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του βασιλιά της Ισπανίας αναμένεται να παραβρεθούν στην ορκωμοσία.

Γιος του μεταρρυθμιστή Χουάν Χοσέ Αρέβαλο, του πρώτου προέδρου που εξελέγη δημοκρατικά στη Γουατεμάλα έπειτα από δεκαετίες δικτατορίας, ο Μπερνάρντο Αρέβαλο, 65 ετών, δεν έπαψε να καταγγέλλει ότι εκτυλίσσεται «πραξικόπημα σε αργή κίνηση» για να ακυρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Διαδέχεται τον απερχόμενο πρόεδρο της δεξιάς Αλεχάντρο Γιαματέι, ο οποίος επικρίνεται για την υποστήριξή του στη γενική εισαγγελέα Κονσουέλο Πόρας και επί των ημερών του οποίου εισαγγελείς που αγωνίστηκαν εναντίον της διαφθοράς, βαθιά ριζωμένης στην κυβέρνηση και στους θεσμούς, συνελήφθησαν ή αναγκάστηκαν να εξοριστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.