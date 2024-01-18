Δικαστήριο του Μέιν ζήτησε χθες από τις αρχές της συγκεκριμένης πολιτείας να επανεξετάσουν την απόφασή τους περί αποκλεισμού του Ντόναλντ Τραμπ από τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων, αφότου λάβουν υπόψη την ετυμηγορία που θα εκδώσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για την εκλογική διαδικασία στο Κολοράντο.

Η δικαστής Μικαέλα Μέρφι έδωσε εντολή στην υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας Σένα Μπέλοους να επανεξετάσει την απόφαση εντός 30 ημερών από την ετυμηγορία του ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η Μέρφι σημείωσε πως η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να εξετάσει προσφυγή για τις προκριματικές στο Κολοράντο «αλλάζει τα πάντα σε ό,τι αφορά τη σειρά με την οποία θα έπρεπε να εκδοθούν οι αποφάσεις και από ποιο δικαστήριο».

Η Μπέλοους έκρινε τον Δεκέμβριο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την προεδρία βάσει της 14ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος που απαγορεύει σε όσους συμμετείχαν σε «εξέγερση ή ανταρσία» να κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Την 6η Ιανουαρίου 2021, εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκαν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το Μέιν και το Κολοράντο είναι μέχρι στιγμής οι αμερικανές πολιτείες που έχουν αποκλείσει τον Ντόναλντ Τραμπ από την εκλογική διαδικασία, ενώ ο ίδιος έχει προσφύγει κατά των αποφάσεων. Οι δικηγόροι του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα υποστηρίζουν πως το Άρθρο 3 της 14ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση του πελάτη τους, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ακόμη πρόεδρος των ΗΠΑ την 6η Ιανουαρίου 2021 και δεν συμμετείχε σε «εξέγερση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

