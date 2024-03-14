Το σύνολο των δημοσιογράφων στην Πορτογαλία έχει κληθεί σήμερα να συμμετάσχει σε απεργία, για πρώτη φορά εδώ και 42 χρόνια, με στόχο να καταγγείλουν τους χαμηλούς μισθούς και την εργασιακή ανασφάλεια σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες.

Η προηγούμενη «γενική απεργία» των δημοσιογράφων στην Πορτογαλία είχε πραγματοποιηθεί το 1982.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας από τους βασικούς δημοσιογραφικούς ομίλους της χώρας, ο Global Media, ανακοίνωσε νέο σχέδιο απολύσεων περίπου 20 εργαζομένων, εκ των οποίων περίπου 10 δημοσιογράφοι, εξαιτίας «της περίπλοκης οικονομικής κατάστασης».

Το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων της Πορτογαλίας Lusa δεν μεταδίδει τηλεγραφήματα από σήμερα τα μεσάνυκτα, ανακοίνωσε το συνδικάτο των δημοσιογράφων, ενώ από την απεργία έχουν επηρεαστεί «περισσότερο από είκοσι» μέσα ενημέρωσης.

«Η εργασιακή ανασφάλεια και οι χαμηλοί μισθοί» αποτελούν «εμπόδιο στο δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο των δημοσιογράφων, το οποίο απηύθυνε την έκκληση για τη σημερινή απεργία.

Οι απεργοί ζητούν κυρίως «μισθολογικές αυξήσεις» για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και σεβασμό του εργατικού νόμου σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για την υπερωριακή απασχόληση.

Πολλές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν σήμερα στη Λισαβόνα, το Πόρτο και την Κοΐμπρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

