Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό γιαπωνέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.
Βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5-.
Magnitude 5.6 Earthquake Strikes #Japan— Adil ❤️ Sheikh (@adilqau6) March 14, 2024
A magnitude 5.6 earthquake hit Fukushima, with tremors strong enough to reach the Tokyo area. pic.twitter.com/1LhFttXxmh
Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι
Breaking: Magnitude 5.6 earthquake hits Fukushima, felt in Tokyo area. Stay safe, Japan. 🇯🇵— Global Topics (@Globaltalks12) March 14, 2024
#earthquake #Japan #震度5弱 pic.twitter.com/j4wvrxbflx https://t.co/Q6dbYxFgBO
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.