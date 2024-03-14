Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό γιαπωνέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5-.

Magnitude 5.6 Earthquake Strikes #Japan

A magnitude 5.6 earthquake hit Fukushima, with tremors strong enough to reach the Tokyo area. pic.twitter.com/1LhFttXxmh — Adil ❤️ Sheikh (@adilqau6) March 14, 2024

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι

