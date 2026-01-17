Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το έργο της στο Κάιρο, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε ένα μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, που αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, παρέστη επίσης στη συνεδρίαση.

Τα μέλη της επιτροπής θα συνεδριάσουν ξανά αύριο Σάββατο, πρόσθεσε αυτό το μέλος της που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Ελπίζουμε να πάμε στη Γάζα την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Γάζα. Σύμφωνα με το ίδιο μέλος της επιτροπής, προτεραιότητά της θα είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική», επέμεινε.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε επισήμως την Τετάρτη, όταν ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και θα διοικήσει προσωρινά τον θύλακα, υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος του οποίου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ.

Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα βασιστεί κυρίως στο αιγυπτιακό, αραβοϊσλαμικό σχέδιο, ανέφερε ο πρόεδρός της, Άλι Σάαθ, μηχανικός και πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι al-Qahera News. Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, σε απάντηση για το τότε σχέδιο του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τον θύλακα και να τον μετατρέψει στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού εκδιώξει τους κατοίκους. Το αιγυπτιακό σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των 2 εκατομμύριων κατοίκων της αλλού.

«Το θέμα της στέγασης είναι πολύ σημαντικό, αφού καταστράφηκε το 85% των κατοικιών», είπε ο Σάαθ, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους οι Παλαιστίνιοι «που κάθονται σε σκηνές που τις παίρνει ο αέρας».

Για τον σκοπό αυτόν θα εισαχθούν στη Γάζα 200.000 προκατασκευασμένες μονάδες και θα μοιραστούν σε οργανωμένους καταυλισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας, είπε ένα άλλο μέλος της επιτροπής, ο Ομάρ Σαμάλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.