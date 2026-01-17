Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απόψε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Ταυτόχρονα, συνεδρίασε για πρώτη φορά η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και του Βούλγαρου διπλωμάτη Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ.

