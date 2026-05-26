«Την έβαλα στην ντουλάπα και έφτιαξα κολατσιό για τα παιδιά» είπε ο γυναικοκτόνος των Αμπελοκήπων

«Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά» περιέγραψε στην απολογία του ενώπιον του ΜΟΔ ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του, το Νοέμβριο του 2024, στο διαμέρισμά τους, στους Αμπελοκήπους.

Ο κατηγορούμενος είπε στους δικαστές ότι σκότωσε την 32χρονη μητέρα των παιδιών του, γιατί «θόλωσε» όταν εκείνη του είπε πως θα πάρει τα δύο παιδιά τους και θα τον εγκαταλείψει.

Δικαιολόγησε δε, ότι έκρυψε το πτώμα της γυναίκας στο πατάρι του σπιτιού τους, γιατί «δεν ήμουν φυσιολογικός» λέγοντας πως ήταν μία λύση που σκέφτηκε μέχρι να πει τι συνέβη.

Κατά τον κατηγορούμενο, επί σειρά πολλών ετών αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα στη σχέση τους, ενώ, όπως είπε, το θύμα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο. Επέμεινε ωστόσο πως ο ίδιος την αγαπούσε.

Πρόεδρος: Ξέρατε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, ξέρατε και με ποιον. Σκεφτήκατε να χωρίσετε; Οι έννοιες της οικογένειας, όπως μας τα λέτε, είχαν χαθεί…

Κατηγορούμενος: Όχι. Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό. Της είχα πει: «Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει». Το είχα αποδεχθεί…

Για το έγκλημα, ο 42χρονος είπε ότι χτύπησε μία φορά με σφυρί την γυναίκα, η οποία έπεσε αμέσως στο έδαφος. «Μου είπε νωρίτερα ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου... Έκανα ΚΑΡΠΑ αλλά χωρίς αποτέλεσμα».

Σύνεδρος: Τι κάνατε αμέσως μετά;

Κατηγορούμενος: Πήρα μια σακούλα και την έβαλα στο κεφάλι για να μην αφήσει σημάδι, για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά.

Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;

Κατηγορούμενος: ...την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί, πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά, να δω τι θα κάνω… Πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τι έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε… το Σάββατο το πρωί έστειλα τα παιδιά στον αδελφό μου για να διαβάσουν. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους. Στα παιδιά… αυτό σκεφτόμουν…

Πρόεδρος: Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, τη βάλατε στο πατάρι….

Κατηγορούμενος: Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι.

Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι θέλατε χρόνο για το πείτε, γιατί ήταν τόσο καλά τυλιγμένο το πτώμα; Οκτώ στρώσεις σακούλες στο σώμα συν δύο στρώσεις στο κεφάλι είχατε βάλει…

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι… αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορούσα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το κρύψω… Όμως πού να το αφήσω το πτώμα; Στη ντουλάπα για να το ανοίξουν τα παιδιά και να τρομάξουν; Ένα μικρό διαμέρισμα ήταν…

Ο κατηγορούμενος είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία περίπου μία εβδομάδα μετά το έγκλημα. Η μητέρα της 32χρονης, που κατέθεσε στο δικαστήριο κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, είπε ότι ο συζυγοκτόνος μέχρι να καλέσει την Αστυνομία, παραπλανούσε τους οικείους της, με καθησυχαστικά μηνύματα που τους έστελνε από το κινητό της.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

