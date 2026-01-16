Ο Τραμπ προτείνει επανέναρξη της διαμεσολάβησης μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για την «Κοινή Χρήση του νερού του Νείλου»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για να βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος της κοινής χρήσης νερού του ποταμού Νείλου, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι την Παρασκευή.

«Είμαι έτοιμος να επανεκκινήσω τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για να επιλύσω υπεύθυνα το ζήτημα της «Κοινής Χρήσης Νερού του Νείλου» μια για πάντα», έγραψε ο Τραμπ στην επιστολή, την οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social.

