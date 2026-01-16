Λογαριασμός
Ο Τραμπ προτείνει επανέναρξη της διαμεσολάβησης μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για την «Κοινή Χρήση του νερού του Νείλου»

Σε επιστολή του προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Τραμπ έγραψε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εκκινήσουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο χωρών

Trump

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για να βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος της κοινής χρήσης νερού του ποταμού Νείλου, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι την Παρασκευή.

«Είμαι έτοιμος να επανεκκινήσω τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας για να επιλύσω υπεύθυνα το ζήτημα της «Κοινής Χρήσης Νερού του Νείλου» μια για πάντα», έγραψε ο Τραμπ στην επιστολή, την οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social.

