Μία μικρή ενόχληση φανέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ερωτήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο ποιος ήταν αυτός που του άλλαξε γνώμη και δεν επενέβη στο Ιράν, αν ήταν κάποιος από το Ισραήλ ή ίσως ένας Άραβας αξιωματούχος.

«Κανένας δεν μου άλλαξε γνώμη. Μόνος μου πήραν την απόφαση. Είχαν 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις δια απαγχωνισμού και τελικά τις ακύρωσαν. Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία», είπε χαρακτηριστικά.

REPORTER: "Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran?"



PRESIDENT TRUMP: "Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact" pic.twitter.com/r4tEo8JQbt — Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

