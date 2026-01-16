Λογαριασμός
Τραμπ: «Μόνος μου αποφάσισα να μην επέμβω στο Ιράν. Κανείς δεν με έπεισε» - Video

Απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από το Λευκό Οίκο και έδειξε ενοχλημένος όταν ρωτήθηκε αν του άλλαξαν γνώμη οι Σαουδάραβες και οι Ισραηλινοί 

Ο Τραμπ έξω από το Λευκό Οίκο

Μία μικρή ενόχληση φανέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ερωτήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο ποιος ήταν αυτός που του άλλαξε γνώμη και δεν επενέβη στο Ιράν, αν ήταν κάποιος από το Ισραήλ ή ίσως ένας Άραβας αξιωματούχος. 

«Κανένας δεν μου άλλαξε γνώμη. Μόνος μου πήραν την απόφαση. Είχαν 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις δια απαγχωνισμού και τελικά τις ακύρωσαν. Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία», είπε χαρακτηριστικά. 

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν
