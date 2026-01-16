Η FAA εκδίδει προειδοποιήσεις για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες στην Κεντρική και Νότια Αμερική

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε την Παρασκευή μια σειρά προειδοποιήσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες να είναι προσεκτικές όταν πετούν πάνω από την Κεντρική Αμερική και μέρη της Νότιας Αμερικής, επικαλούμενη τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών GPS.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι ειδοποιήσεις απευθύνονται προς τους αεροπόρους που καλύπτουν το Μεξικό και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και τον Ισημερινό, την Κολομβία και τμήματα του εναέριου χώρου του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού. Οι προειδοποιήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή και θα διαρκέσουν 60 ημέρες, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των ηγετών της περιοχής, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ συγκέντρωσε μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δύναμη στη νότια Καραϊβική, επιτέθηκε στη Βενεζουέλα και συνέλαβε τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτο το ενδεχόμενο στρατιωτικών ενεργειών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά της Κολομβίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα καρτέλ διοικούν το Μεξικό και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν σε χερσαίους στόχους για την καταπολέμησή τους.

Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η FAA περιόρισε τις πτήσεις σε όλη την Καραϊβική, γεγονός που ανάγκασε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι υπήρξε καλός συντονισμός μεταξύ της υπηρεσίας και του αμερικανικού στρατού πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Τον περασμένο μήνα, ένα επιβατικό αεροσκάφος της JetBlue με προορισμό τη Νέα Υόρκη έλαβε μέτρα για να αποφύγει μια σύγκρουση στον αέρα με ένα αεροσκάφος δεξαμενόπλοιου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στη Βενεζουέλα. Η πτήση 1112 της JetBlue είχε αναχωρήσει από το Κουρασάο της Καραϊβικής και πετούσε περίπου 64 χιλιόμετρα (40 μίλια) από τις ακτές της Βενεζουέλας όταν το αεροπλάνο της Airbus ανέφερε ότι συνάντησε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο δεν είχε ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.

Πηγή: skai.gr

