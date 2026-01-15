Ο Άλι Σάαθ (Ali Shaath), πολιτικός μηχανικός και πρώην υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός, επελέγη για να διοικήσει την κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, ως επικεφαλής της «μεταβατική κυβέρνηση» που προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Η «επιτροπή» αποτελείται από 15 μέλη και θα κυβερνήσει το παλαιστινιακό έδαφος υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή για τη Γάζα θα ηγηθεί από τον Παλαιστίνιο οικονομολόγο και πρώην υφυπουργό, ο οποίος θα αναλάβει τη βαριά αποστολή να διευθύνει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης του ερειπωμένου παλαιστινιακού εδάφους.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στην πρώτη του συνένετυξη χθες στον παλαιστινιακό ραδιοσταθμό Basma, βάσει των προβλέψεων του σχεδίου Τραμπ, η επιτροπή θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, μεγάλη έκταση της οποίας εξακολουθεί να τελεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια και ο συντονισμός με τις ένοπλες ομάδες δεν περιλαμβάνονται στην εντολή της επιτροπής».

«Η επιτροπή δεν είναι ένας στρατός, είναι 15 παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ανοικοδόμησης, που θα συνεπικουρούνται από (σ.σ.: τεχνικό) προσωπικό, μυαλό στη θέση των όπλων», δήλωσε.

Η τεχνοκρατική επιτροπή της Γάζας πρόκειται να συνεδριάσει για πρώτη φορά σήμερα στο Κάιρο, σ' ένα κτίριο της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Ποιος είναι ο τεχνοκράτης Παλαιστίνιος

Δεδομένου του σχετικά διακριτικού προφίλ του, ο διορισμός του Σάαθ εξέπληξε παρατηρητές, σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο. Ένα στέλεχος διεθνούς οργάνωσης που εργάζεται στα Παλαιστινιακά Εδάφη δήλωσε πως ο διορισμός αυτός δεν ήταν «μια προφανής επιλογή».

Λίγο γνωστός στο ευρύ κοινό, ο Σάαθ γεννήθηκε το 1958 στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και σπούδασε στο Κάιρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάσθηκε για διάφορους θεσμούς στους τομείς της ανάπτυξης, των χρηματοοικονομικών και των υποδομών, στα Παλαιστινιακά Εδάφη, αλλά και στις χώρες του Κόλπου.

Στην παλαιστινιακή διοίκηση, κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 είχε αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς και αυτά του γενικού γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων χαρτοφυλακίων.

Το σχέδιο «εκ νέου οικοδόμησης» της Γάζας

Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε χθες, ο Σάαθ μίλησε εκτενώς για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, αναφέροντας πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά ζητήματα αυτής της νεάς φάσης της μεταπολεμικής περιόδου.

«Δεν μιλάμε για "ανοικοδόμηση", αλλά για εκ νέου οικοδόμηση», δήλωσε υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη να κατασκευασθούν καταλύματα για τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι είχαν σχεδόν όλοι εκτοπισθεί τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του πολέμου.

«Θα καταστρώσουμε σχέδια για το νερό, την αποκατάσταση των πηγαδιών, τον καθαρισμό του νερού, το νερό είναι το μυστικό της υγείας, της εκπαίδευσης, των νοσοκομείων, που έχουν όλα καταστραφεί», είπε.

Αναφορικά με τις μαζικές ποσότητες των μπάζων από τα κατεστραμμένα κτίρια, ο Σάαθ διατύπωσε την ιδέα να αποτεθούν στη Μεσόγειο κατά μήκος της ακτής του εδάφους αυτού, ώστε να επεκταθεί τεχνητά.

Ευρεία αποδοχή της επιτροπής από τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Οι περισσότερες από τις παλαιστινιακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Χαμάς, εξέφρασαν την υποστήριξή τους όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε μια μελλοντική αρχή που θα κυβερνήσει τη Γάζα και ότι θα περιορισθέι σε ρόλο επίβλεψης της σταθερότητας στο έδαφος αυτό.

Ο αντίπαλός της, το κόμμα Φάταχ με επικεφαλής τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δεν έχει εκφράσει επισήμως την υποστήριξή του προς την επιτροπή, όμως η παλαιστινιακή προεδρία την χαιρέτισε.

