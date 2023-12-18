IDF: «Ειδεχθούς τρομοκρατίας» το βίντεο με τους ηλικιωμένους ομήρους - Δείχνει τη βαναυσότητα της Χαμάς

«Βίντεο ειδεχθούς τρομοκρατίας» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού το μήνυμα που αναρτήθηκε από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, στο οποίο εμφανίζονται τρεις ηλικιωμένοι Ισραηλινοί όμηροι να παρακαλούν για την απελευθέρωσή της.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τους Χαϊέμ Μπέρι 79 ετών, Αμιράμ Κούπερ, 84 ετών, και Γιόραμ Μέτζγκερ, 80 ετών. Όλοι τους ζούσαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ, μία από τις κοινότητες που έβαλε στο στόχαστρο η Χαμάς όταν επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

«Πρόκειται για ένα βίντεο ειδεχθούς τρομοκρατίας που δείχνει τη βαναυσότητα της Χαμάς απέναντι σε ηλικιωμένους, αθώους πολίτες που χρειάζονται ιατρική βοήθεια», σχολίασε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Από την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους πολίτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν και από αυτούς οι 129 κρατούνται όμηροι στη Γάζα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν τη Γάζα και από τις 27 Οκτωβρίου ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακα. Με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της Χαμάς, από την έναρξη των εχθροπραξιών έχουν σκοτωθεί 19.453 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

