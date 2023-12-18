Τουρκία: Επεισόδια στη σχολή Πεζικού - Ισλαμιστές κατά Κεμαλιστών - Βίντεο

Προβληματισμό στην γείτονα προκαλούν τα επεισόδια που ξέσπασαν στην τουρκική σχολή Πεζικού μεταξύ Ισλαμιστών και Κεμαλιστών στρατιωτικών.

Τα γεγονότα, που έχουν ξεσπάσει εδώ και περίπου έναν μήνα, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, διαψεύδονταν αρχικώς από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας για να επιβεβαιωθούν τις τελευταίες ώρες επισήμως.

Ισλαμιστές σπουδαστές της σχολής μάλιστα αρνήθηκαν να φορέσουν κονκάρδα με το πρόσωπο του Κεμάλ Ατατούρκ, κατά την τελετή εις μνήμην του που πραγματοποιήθηκε με κάποιους να φέρεται πως την πέταξαν.

Η κίνησή τους αυτή προκάλεσε την οργή των Κεμαλιστών Σπουδαστών με τα επεισόδια που ακολούθησαν να παίρνουν τέτοια έκταση ώστε να χρειαστεί η επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας και της στρατοχωροφυλακής, στους χώρους της σχολής.

Οι Ισλαμιστές σπουδαστές μιλούν για χούντα των Κεμαλιστών την ώρα που οι δεύτεροι εκφράζουν ανοικτά τους φόβους τους για προσπάθεια επιβολής των Ισλαμιστών.

Το καθεστώς διχόνοιας στους κόλπους του τουρκικού στρατού έχει αναμφίβολα προκαλέσει ανησυχία στην τουρκική κυβέρνηση.

