Οι συντηρητικοί που κυβερνούν την Κροατία ήρθαν πρώτοι στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα, αλλά με λίγο λιγότερες έδρες απ' ό,τι το 2020, γεγονός που προοιωνίζεται δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με μερικά αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση άνω του 80% των ψηφοδελτίων, η Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ) του απερχόμενου πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς κερδίζει 61 έδρες, από τις 66 που είχε κερδίσει το 2020. Στη δεύτερη θέση έρχονται οι σοσιαλδημοκράτες (SDP) του προέδρου Ζόραν Μιλάνοβιτς, οι οποίοι κερδίζουν 42 έδρες.

Αμφότερα τα κόμματα απέχουν πολύ από τις 76 έδρες που χρειάζονται για να κυβερνήσουν μόνα τους.

«Δεν είναι τα αποτελέσματα που ελπίζαμε», παραδέχθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ο επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Πέντια Γκρμπιν. «Όμως έχουμε τώρα μπροστά μας μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύσεις που θα φέρουν την αλλαγή, η οποία θα κάνει την Κροατία μια χώρα απαλλαγμένη από τη διαφθορά», δήλωσε.

«Και αυτό αρχίζει από αύριο, με όλους αυτούς που έχουν πει πως δεν θα κάνουν συνασπισμό με το HDZ. Είναι καιρός να δούμε αν ήταν ψέματα ή αν θέλουν πραγματικά την αλλαγή».

Ο Αντρέι Πλένκοβιτς δεν έχει ακόμα σχολιάσει τα αποτελέσματα.

Πίσω από τα δύο μεγάλα κροατικά κόμματα, η εθνικιστική δεξιά του κινήματος Πατρίδα έρχεται στην τρίτη θέση με 13 έδρες. Ακολουθούν οι υπερσυντηρητικοί του Most, που μπορεί να κερδίσουν 11 έδρες. Το κόμμα της οικολογικής αριστεράς Mozemo αναμένεται να πάρει 10 έδρες.

Όλες οι επιλογές για συνασπισμούς φαίνονται συνεπώς ανοικτές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι σαφές ότι είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη της Κροατίας και θα μιλήσουμε με όλους αυτούς που θα μας καλέσουν», δήλωσε χθες το βράδυ ο επικεφαλής του κόμματος Πατρίδα Ιβάν Πενάβα προσθέτοντας: «όλα τα στρατόπεδα μας καλούν».

«Μπορεί να είναι ζήτημα μιας έδρας», προειδοποίησε ο πολιτικός αναλυτής Τιχομίρ Τσιπέκ, προσκεκλημένος της Nova TV. «Θα είναι μια πολύ δύσκολη διαπραγματευτική διαδικασία, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κοινή γλώσσα».

Πηγή: skai.gr

