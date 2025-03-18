Ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ με αποτέλεσμα να ηχήσει συναγερμός στη νότια περιοχή της χώρας. Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι αναχαιτίστηκε η επίθεση πριν περάσει στο FIR του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν την Τρίτη το κύμα επιδρομών του Ισραήλ στη Γάζα, με εκατοντάδες νεκρούς, δεσμευόμενοι να κλιμακώσουν τις δικές τους επιχειρήσεις για την υποστήριξη της Χαμάς.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες απειλούν να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις στα ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.



«Καταδικάζουμε την επανάληψη της επιθετικότητας του σιωνιστικού εχθρού κατά της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο των Χούθι.

«Ο παλαιστινιακός λαός δεν θα μείνει μόνος σε αυτή τη μάχη και η Υεμένη θα συνεχίσει την υποστήριξη και τη βοήθειά της και θα κλιμακώσει τα βήματα αντιπαράθεσης», προσθέτει.



Χάος, που θυμίζει την αιματηρή σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση των IDF, καθώς κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.



Δεκάδες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, άνευ προηγουμένου αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στη Γάζα τη 19η Ιανουαρίου, στοίχισαν τη ζωή εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ 1.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.



Φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων δείχνουν αμάχους στα νοσοκομεία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν στοχεύει αμάχους, αλλά ότι η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα προστασίας.

Πηγή: skai.gr

