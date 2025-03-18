Λογαριασμός
Κρεμλίνο: Ιστορική στιγμή – Υπό την ηγεσία Πούτιν και Τραμπ ο κόσμος έγινε ασφαλέστερος σήμερα 

Η δήλωση του αντιπροσώπου του Ρώσου προέδρου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έρχεται αμέσως μετά το πέρας της τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ

Τραμπ

Ο αντιπρόσωπος του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι υπό την ηγεσία των προέδρων Πούτιν και Τραμπ, ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο ασφαλής σήμερα. 

Η δήλωση του αντιπροσώπου του Ρώσου προέδρου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έγινε στο πλαίσιο της τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν
