Ο αντιπρόσωπος του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι υπό την ηγεσία των προέδρων Πούτιν και Τραμπ, ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο ασφαλής σήμερα.

Η δήλωση του αντιπροσώπου του Ρώσου προέδρου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έγινε στο πλαίσιο της τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) March 18, 2025

Πηγή: skai.gr

