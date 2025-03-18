Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική κλήση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου στο NBC News, ο οποίος σημείωσε ότι η κλήση διήρκεσε πάνω από μιάμιση ώρα.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, με ανάρτηση στο Χ είχε ενημερώσει για τη συνομιλία των δύο ηγετών για την οποία έγραψε ότι «πηγαίνει καλά».

Η επικοινωνία των δύο ηγετών ξεκίνησε στις 10:00 ώρα Ουάσινγκτον (17:00 ώρα Ελλάδας), είπε.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία συμφώνησε στην πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία 30 ημερών, στη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί και πόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υποστηρίζει κατ' αρχήν την πρόταση της Ουάσινγκτον για εκεχειρία 30 ημερών, αλλά ότι οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να μάχονται μέχρι να διευθετηθούν αρκετές κρίσιμες προϋποθέσεις.

Ο Τραμπ ελπίζει ότι μπορεί να πείσει τον Πούτιν, να αποδεχτεί επίσης την εκεχειρία και να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο προς την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης, το οποίο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία.

«Πολλά στοιχεία μιας τελικής συμφωνίας έχουν συμφωνηθεί, αλλά πολλά παραμένουν», είπε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα. «Κάθε εβδομάδα χάνονται 2.500 στρατιώτες, και από τις δύο πλευρές, και αυτό πρέπει να τελειώσει ΤΩΡΑ».

Το Κρεμλίνο δήλωσε πριν από την κλήση ότι οι ηγέτες Τραμπ και Πούτιν θα συζητήσουν την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και την εξομάλυνση των σχέσεων Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι θα μιλούν «όσο καιρό κρίνουν απαραίτητο».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι υπάρχει ήδη «ορισμένη κατανόηση» μεταξύ των δύο ηγετών, βασισμένη σε μια τηλεφωνική κλήση που είχαν στις 12 Φεβρουαρίου και σε μεταγενέστερες υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ των δύο χωρών.

«Αλλά υπάρχουν και πολλά ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της εξομάλυνσης των διμερών μας σχέσεων και την επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν από τους δύο προέδρους», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

