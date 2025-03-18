Ο Ζελένσκι στο Ελσίνκι για συνομιλίες περί τερματισμού πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στο Ελσίνκι ενόψει της επίσημης επίσκεψής του που ξεκινά αύριο, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την υποστήριξη της Φινλανδίας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, προτίθεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και να προχωρήσει προς ένα μόνιμο τέλος στην τριετή σύγκρουση, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο προεδρικό μέγαρο θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Άμυνας και Εξωτερικών της Φινλανδίας και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο και τον πρόεδρο της βουλής Γιούσι Χάλα-αχο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά την διάρκεια της δεύτερης επίσκεψης του στην Φινλανδία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από την σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα επισκεφθεί τοπικά σχολεία με τη σύζυγό του Τουμπ, Σουζάνε Ινές-Στουμπ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της φιλανδικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.