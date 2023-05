Κόσοβο: Tο NATO ανακοίνωσε την ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων - Τραυματίστηκαν 30 στρατιώτες

Tην ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων στο Κόσοβο ανακοίνωσε σήμερα τo NATO, μετά τις συγκρούσεις με Σέρβους διαδηλωτές στην περιοχή. Οι ταραχές αυτές έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό σχεδόν 30 στρατιωτών της νατοϊκής δύναμης KFOR.

"Η ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο είναι ένα προληπτικό μέτρο για να διασφαλιστεί ότι η νατοϊκή δύναμη KFOR διαθέτει τις ικανότητες τις οποίες χρειάζεται για τη διατήρηση της ασφάλειας σύμφωνα με την αποστολή που μας έχει εμπιστευτεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ", δήλωσε σε ανακοίνωση ο ναύαρχος Στιούαρτ Μουνς.

"Σε απάντηση στις πρόσφατες ταραχές και τον τραυματισμό 30 μελών της ειρηνευτικής δύναμης στο Κόσοβο, το ΝΑΤΟ έδωσε εντολή για την ανάπτυξη Επιχειρησιακών Εφεδρικών Δυνάμεων (ORF) για τα Δυτικά Βαλκάνια", αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

NATO Deploys Additional Forces to Kosovo Force



In response to recent unrest and the injury of 30 members of

NATO’s Kosovo Force, NATO has directed the deployment of the Operational Reserve

Forces (ORF) for the Western Balkans, which was on a seven-day readiness-to-deploy

status.