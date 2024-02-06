Μετά την Αγία Σοφία μετατρέπεται σε τζαμί άλλος ένας βυζαντινός ναός, ο οποίος λειτουργούσε ως μουσείο επί 79 χρόνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yeni Safak, στις 23 Φεβρουαρίου η Μονή της Χώρας (ΚariyeCami) - στη βορειοδυτική πλευρά του ιστορικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης και σε μικρή απόσταση από τη βυζαντινή πύλη της Αδριανούπολης - θα ανοίξει τις πύλες της ως τζαμί για την προσευχή της Παρασκευής.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2020, μαζί με την Αγία Σοφία, είχε λάβει τη σχετική απόφαση της μετατροπής του μουσείου της Μονής της Χώρας σε τζαμί. Κι ενώ είχαν γίνει ετοιμασίες για τον Οκτώβριο του 2020, ξαφνικά η εν λόγω απόφαση πάγωσε για να πραγματοποιηθούν κάποια έργα αποκατάστασης.

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak αναφέρει ότι η μακροχρόνια αποκατάσταση του τζαμιού Kariye (Μονή της Χώρας) έφθασε στο τέλος της. Το ιστορικό τζαμί, επιπλωμένο με ειδικά σχεδιασμένα κόκκινα χαλιά, προγραμματίζεται να ανοίξει για προσκύνηση την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου.

Από την άλλη, έγινε γνωστό ότι τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες στο ιστορικό τζαμί διατηρήθηκαν κατά την αναστήλωση και θα είναι επισκέψιμα.

Πηγή: skai.gr

