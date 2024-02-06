Λογαριασμός
Φάλαινες εγκλωβίστηκαν στον πάγο ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας - Συγκλονιστικό βίντεο

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το δημόσιο δίκτυο δείχνουν τουλάχιστον 10 όρκες να ξεπροβάλλουν από ένα μικρό κενό στην επιφάνεια του νερού περίπου 1 χλμ. από την ακτή Ραούσου στη χερσόνησο Σιρετόκο

Τουλάχιστον 10 φάλαινες έχουν εγκλωβιστεί στον πάγο στα ανοικτά των ακτών του Χοκάιντο της Ιαπωνίας.

Οι αρχές δεν μπορούν να προσεγγίσουν και να τις διασώσουν λόγω των μεγάλων πλακών πάγου.

Η ακτοφυλακή του Rausu δήλωσε ότι πρέπει να περιμένουν να σπάσει ο πάγος.

Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί το 2005 οπότε είχαν πεθάνει οι περισσότερες από τις εγκλωβισμένες φάλαινες.

