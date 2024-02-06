Τουλάχιστον 10 φάλαινες έχουν εγκλωβιστεί στον πάγο στα ανοικτά των ακτών του Χοκάιντο της Ιαπωνίας.

Οι αρχές δεν μπορούν να προσεγγίσουν και να τις διασώσουν λόγω των μεγάλων πλακών πάγου.

Η ακτοφυλακή του Rausu δήλωσε ότι πρέπει να περιμένουν να σπάσει ο πάγος.

Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί το 2005 οπότε είχαν πεθάνει οι περισσότερες από τις εγκλωβισμένες φάλαινες.

Concern for killer whales trapped in drift ice off the coast of Hokkaido in Japan https://t.co/NzX10f6f7P — Guardian news (@guardiannews) February 6, 2024

A pod of about 10 killer whales has been found trapped in a small gap in drift ice off the coast of Rausu, a town in northeastern Hokkaido. According to NHK, "the town can only watch and hope that the drift ice breaks apart, allowing the orcas to escape." pic.twitter.com/AKLnGvgU2O — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.