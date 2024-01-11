Φονικές πλημμύρες έχει προκαλέσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Δημοκρατία του Κονγκό, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Κονγκό στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

Οι πλημμύρες - που σημειώθηκαν μετά τις ραγδαίες βροχοπτώσεις στην ενδοχώρα - έχουν στοιχίσει τους τελευταίους μήνες τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Hundreds dead as Congo River basin submerged by generational floods https://t.co/tlu4AvplvZ pic.twitter.com/vhNOn7RydE — Reuters (@Reuters) January 11, 2024

Χθες, Τετάρτη, η στάθμη του ποταμού έφθασε τα 6,20 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, λίγο κάτω από το ρεκόρ των 6,26 μέτρων που είχε καταγραφεί το 1961.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να μετακινηθούν οι άνθρωποι που ζουν γύρω από τον ποταμό», τόνισε ο Φέρι Μόουα, επιστήμονας στην αρμόδια για τις ποτάμιες οδούς αρχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία αποτελεί τμήμα του υπουργείου Μεταφορών.

At least 300 people have died in floods caused by heavy rains across the Democratic Republic of the Congo (DRC). pic.twitter.com/81aWjESDlO — African News feed. (@africansinnews) January 6, 2024

Μάλιστα, όπως δήλωσε στο Ρόιτερς, το γραφείο του είχε προειδοποιήσει για την άνοδο της στάθμης των υδάτων στα τέλη Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι είναι πιθανό να επηρεαστεί ολόκληρη η πεδιάδα της πρωτεύουσας Κινσάσα, η οποία είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού.

Πολλές συνοικίες στην πυκνοκατοικημένη Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχουν πλημμυρίσει, όπως και κοινότητες σε τουλάχιστον 12 επαρχίες, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σχεδόν 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 300.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί, με δεκάδες χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα, ανέφερε σε δήλωση την περασμένη εβδομάδα.

Στη γειτονική Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η πρωτεύουσα Μπραζαβίλ βρίσκεται επίσης στις όχθες του ποταμού, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες σε οκτώ περιφέρειες, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, με περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά να έχουν πληγεί, γνωστοποίησαν οι αρχές στο Ρόιτερς.

Ο κακός πολεοδομικός σχεδιασμός και οι κακές υποδομές καθιστούν μερικές αφρικανικές χώρες ευάλωτες σε αστραπιαίες πλημμύρες έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν γίνει συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

