Η ΕΕ θα συνεργαστεί «χέρι-χέρι με τη Γαλλία τους επόμενους έξι μήνες» αναφέρει η Κομισιόν σε ανάρτησή της για την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από την Γαλλία. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει:

«Σήμερα, η Γαλλία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το σύνθημα της γαλλικής προεδρίας είναι: Ανάκαμψη, δύναμη και αίσθηση του ανήκειν. Θα εργαστούμε χέρι-χέρι με τη Γαλλία τους επόμενους έξι μήνες».



Today, France takes over the rotating Presidency of the @EUCouncil.



The motto of @Europe2022FR is:

“Recovery, strength and a sense of belonging”.



We will work hand in hand with France over the next six months.

