Τις καλύτερες ευχές για μια επιτυχημένη θητεία στη Γαλλία που αναλαμβάνει σήμερα Σάββατο την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζει η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Η Ελλάδα προσβλέπει να συνεργαστεί με τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επόμενους έξι μήνες προς το συμφέρον της ΕΕ και των πολιτών της, υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών.



🇫🇷🇪🇺Our very best wishes for a successful term to #France that today takes over the presidency of the @EUCouncil!#Greece🇬🇷 looks forward to working together with @Europe2022FR in the next six months in the interest of the #EU & its citizens#PFUE2022 #EU2022FR https://t.co/a61zCNC62Y