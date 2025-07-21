ΝΑΤΟ: Σε «τροχιά» αποστολής Patriot στην Ουκρανία

Εντείνονται οι διεργασίες για την αποστολή αμερικανικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τη Γερμανία και τη Βρετανία. Το θέμα τέθηκε επί τάπητος το απόγευμα της Δευτέρας σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, σε ένα κλίμα αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, τα βήματα που ακολούθησαν τη συμφωνία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα που θα προμηθευτούν οι σύμμαχοι, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Οι νατοϊκοί υπουργοί κλήθηκαν να αποσαφηνίσουν το ακριβές εύρος της συνεισφοράς της Ουάσιγκτον, αξιοποιώντας το νέο σκηνικό που δημιουργεί η στροφή στάσης του Τραμπ έναντι της Μόσχας.

Η «συμμαχία των προθύμων» και οι εξελίξεις

Νατοϊκοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν πως την κύρια οικονομική ευθύνη της συμφωνίας φέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς. Η επονομαζόμενη «συμμαχία των προθύμων», με επικεφαλής τη Γερμανία, αναλαμβάνει τις διαβουλεύσεις για την παράδοση αμερικανικών συστημάτων Patriot και άλλων πυραυλικών συστημάτων στο Κίεβο.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Βρετανία και η Δανία, μαζί με άλλους συμμάχους, ενισχύουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους για την αγορά οπλικών συστημάτων – ζήτημα που συζητείται εκτενώς και στη σημερινή συνεδρίαση με την Ομάδα Επαφής Άμυνας της Ουκρανίας (UDCG), στην οποία συμμετέχουν συνολικά 50 χώρες.



Το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει τον συντονισμό της παράδοσης του εξοπλισμού, μέσω της διοίκησής του στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, σύμφωνα με πηγές της Συμμαχίας.

Νέες συμφωνίες και διαβουλεύσεις για παροχή βοήθειας

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χάλεϊ και ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους συμπροεδρεύουν της συνεδρίασης, με στόχο τη διαμόρφωση νέων εταιρικών συμφωνιών για την αποστολή πυρομαχικών στην Ουκρανία, προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.



Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβληθεί νέος γύρος κυρώσεων στη Ρωσία, αν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μέσα σε 50 ημέρες. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το χρονικό περιθώριο ως «τελεσίγραφο», επισημαίνοντας πως οι Σύμμαχοι οφείλουν να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό για να ενισχύσουν την Ουκρανία με κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό – ενώ ευελπιστούν ότι έτσι θα πιέσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις.



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι «όλα κινούνται πλέον ταχύτατα» αναφορικά με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι «να φέρουμε τις δύο πλευρές σε εκεχειρία».

Πηγή: Deutsche Welle

