Ζελένσκι: Γαλλικές εταιρείες ξεκινούν παραγωγή drones στην Ουκρανία

«Γαλλικές εταιρείες αποφάσισαν να αρχίσουν την κατασκευή drones στην Ουκρανία και αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι γαλλικές εταιρείες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν παραγωγή drones στην Ουκρανία, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

«Είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την κοινή αμυντική παραγωγή. Υπάρχει απόφαση γαλλικών εταιρειών να αρχίσουν την κατασκευή drones στην Ουκρανία και αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας X, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Κίεβο.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Γαλλία
