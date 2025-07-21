Ζελένσκι: Γαλλικές εταιρείες ξεκινούν παραγωγή drones στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι γαλλικές εταιρείες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν παραγωγή drones στην Ουκρανία, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

«Είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την κοινή αμυντική παραγωγή. Υπάρχει απόφαση γαλλικών εταιρειών να αρχίσουν την κατασκευή drones στην Ουκρανία και αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας X, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Κίεβο.



I held a meeting with the Minister for Europe and Foreign Affairs of France, @jnbarrot.



We discussed defense support, particularly with air defense assets, training for our warriors, and the outcomes of the Ramstein meetings. We are ready to expand joint defense production.… pic.twitter.com/xGcdGmMLmT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2025

Πηγή: skai.gr

