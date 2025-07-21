Η κυβέρνηση του Τραμπ ανησυχεί περισσότερο για την ποιότητα των εμπορικών συμφωνιών παρά για τη χρονική τους στιγμή, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ενόψει της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου για την εξασφάλιση εμπορικής συμφωνίας ή την επιβολή υψηλών δασμών.

«Δεν πρόκειται να βιαστούμε μόνο και μόνο για να κλείσουμε συμφωνίες», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ερωτηθείς εάν η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χώρες που βρίσκονται σε παραγωγικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που θα αποφασίσει.

Σχετικά με την Κίνα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα υπάρξουν «συνομιλίες στο πολύ κοντινό μέλλον».

«Νομίζω ότι το εμπόριο είναι σε καλό σημείο και νομίζω, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα. Οι Κινέζοι δυστυχώς… είναι πολύ μεγάλοι αγοραστές του ιρανικού πετρελαίου, του ρωσικού πετρελαίου, όπου έχουν επιβληθεί κυρώσεις», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

