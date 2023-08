Οργή στο κόμμα του Ερντογάν για την Disney+: «Aσεβής» η απόφαση να μην προβληθεί η σειρά «Ataturk» Κόσμος 20:35, 02.08.2023 linkedin

Τον Ιούνιο η Αρμένικη Εθνική Επιτροπή της Αμερικής (ANCA) κάλεσε την Disney+ να μην προβάλλει τη σειρά, λέγοντας ότι αυτή «δοξάζει έναν Τούρκο δικτάτορα και γενοκτόνο».