Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ «εξαιρετικά ανήσυχες» για τη βία στον Ισημερινό

Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε χθες Τρίτη πως η Ουάσιγκτον είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» για τη βία στον Ισημερινό, χώρα η οποία βιώνει πλέον κρίση ασφαλείας άνευ προηγουμένου, στο πλαίσιο της οποίας εκτυλίχθηκε ομηρία σε απευθείας μετάδοση σε τηλεοπτικό πλατό.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τη βία και για τις απαγωγές στον Ισημερινό», ανέφερε ο κορυφαίος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Λατινική Αμερική, Μπράιαν Νίκολς, μέσω X (του πρώην Twitter).

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν αυτές τις ιταμές επιθέσεις», υπερθεμάτισε εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον πρόεδρο (του Ισημερινού Ντανιέλ) Νομπόα και την κυβέρνησή του» και «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια», επισήμανε ακόμη ο κ. Νίκολς.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Νομπόα κήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» κι απαίτησε την «εξουδετέρωση» είκοσι και πλέον συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Διέταξε «την κινητοποίηση και την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας» για να «εγγυηθούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, των τρομοκρατικών οργανώσεων και των μη κρατικών αντιμαχομένων» με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.