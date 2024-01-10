Ερυθρά Θάλασσα: Νέα απόπειρα επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου

Οι διεθνείς δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες στην Ερυθρά Θάλασσα επενέβησαν σε νέο «συμβάν» στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Υεμένης, του λιμένα Χοντάιντα, περιοχής υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας (UKMTO).

«Η UKMTO έλαβε πληροφορίες για συμβάν περίπου 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντάιντα», κατά το οποίο υπήρξε «δραστηριότητα» μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. «Επενέβησαν οι δυνάμεις του Συνασπισμού» και «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», πρόσθεσε η βρετανική υπηρεσία μέσω X (του πρώην Twitter), παροτρύνοντας τα εμπορικά σκάφη να κινούνται με «προσοχή» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα του Κατάρ στον στρατό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης δήλωσε νωρίτερα ότι η Ανσαρουλά (σ.σ. κίνημα που είναι πιο γνωστό με το όνομα της οικογένειας των ηγετών του, Χούθι) έβαλε στο στόχαστρο εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ανακοίνωσαν αντιδρώντας τον Δεκέμβριο την ίδρυση διεθνούς ναυτικού συνασπισμού με αποστολή την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

