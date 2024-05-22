Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια στο «τιμόνι» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum, WEF) - που έγινε συνώνυμο με την πόλη Νταβός της Ελβετίας όπου διεξάγεται - ο ιδρυτής του, Klaus Schwab, αποσύρεται από την καθημερινή διοίκηση του οργανισμού.

Ο Schwab, Γερμανός μηχανικός και οικονομολόγος, ίδρυσε το φόρουμ το 1971 και ήταν επίσης ο εκτελεστικός του πρόεδρος.

Σύμφωνα με σύμφωνα με άρθρο της Semafor, ο 86χρονος Schwab ανακοίνωσε τα σχέδια της παραίτησής του με ένα email προς το προσωπικό την Τρίτη.

Η μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης επιβεβαίωσε ότι ο Schwab θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum, is stepping down, Semafor reported on Tuesday citing an internal memo https://t.co/UlcVZ7QOGL — Bloomberg (@business) May 21, 2024

Το φόρουμ δεν αποκάλυψε ποιος θα διαδεχθεί τον Schwab και θα γίνει το πρόσωπο της ετήσιας συνάντησης ελίτ στο Νταβός, αν και πρώτος στη σειρά... διαδοχής φαίνεται να είναι ο σημερινός πρόεδρος του WEF, Borge Brende.

Το φόρουμ είπε ότι η κίνηση ήταν μέρος μιας πολυετούς στρατηγικής για την αλλαγή της δομής διαχείρισης, μεταβίβασης της διακυβέρνησης σε έναν πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο.

«Από το 2015, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει μετατραπεί από πλατφόρμα σύγκλησης στον κύριο παγκόσμιο θεσμό συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ως μέρος αυτού του μετασχηματισμού, ο οργανισμός έχει επίσης υποστεί μια προγραμματισμένη εξέλιξη της διακυβέρνησης από έναν οργανισμό που διοικείται από ιδρυτές σε έναν οργανισμό όπου ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνουν την πλήρη εκτελεστική ευθύνη», ανέφερε το WEF σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι το συμβούλιο θα οργανωθεί γύρω από τέσσερις στρατηγικές επιτροπές «για να ενισχύσουμε περαιτέρω τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας».

Το WEF είπε ότι η αλλαγή ηγεσίας θα ολοκληρωθεί πριν από την επόμενη συνεδρίαση στο Νταβός τον Ιανουάριο του 2025.

Στη δήλωσή του την Τρίτη, το WEF είπε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές «υπογραμμίζουν τη θεσμική μας συνέχεια στην παροχή μιας ανεξάρτητης και αμερόληπτης πλατφόρμας για την αντιμετώπιση των περίπλοκων προκλήσεων ενός διασυνδεδεμένου κόσμου».

Πηγή: skai.gr

