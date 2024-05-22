Η Ρωσία εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα δορυφόρο για τον οποίο η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι πρόκειται για ένα όπλο ικανό να επιθεωρεί και να επιτίθεται σε άλλους δορυφόρους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ρωσικός δορυφόρος παρακολουθεί έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «ψευδείς ειδήσεις». «Δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ψευδή είδηση από την Ουάσιγκτον", δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax .

Ο ρωσικός πύραυλος Soyuz εκτοξεύτηκε από τη θέση εκτόξευσης Plesetsk περίπου 500 μίλια (800 χλμ.) βόρεια της Μόσχας στις 16 Μαΐου, αναπτύσσοντας σε χαμηλή τροχιά στη Γη τουλάχιστον εννέα δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένου του COSMOS 2576, έναν τύπο ρωσικού στρατιωτικού διαστημικού σκάφους "επιθεωρητή", με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν την κίνηση ως «απερίσκεπτη διαστημική συμπεριφορά».

Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ περίμεναν την εκτόξευση του COSMOS 2576 και ενημέρωσαν τους συμμάχους προκειμένου να αξιολογήσουν το γεγονός, μάλιστα, πριν από την ανάπτυξή του στο διάστημα. Μαζί με τον COSMOS 2576 εκτοξεύτηκαν και εμπορικοί δορυφόροι που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές τροχιές.

Ο COSMOS 2576 φαίνεται παρόμοιος με τους δορυφόρους που εκτόξευσε η Ρωσία το 2019 και το 2022, τους οποίους οι ΗΠΑ επίσης έχει χαρακτηρίσει αντιδιαστημικά όπλα.

Ο COSMOS 2576, από την Τρίτη, δεν έχει πλησιάσει δορυφόρο των ΗΠΑ, αλλά οι διαστημικοί αναλυτές παρατήρησαν ότι βρίσκεται στον ίδιο τροχιακό δακτύλιο με τον USA 314, έναν δορυφόρο NRO μεγέθους λεωφορείου που εκτοξεύτηκε τον Απρίλιο του 2021.

Από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 η Ρωσία εκτελεί με μυστικότητα πολλές από τις διαστημικές δραστηριότητές της και μάλιστα απείλησε να επιτεθεί σε αμερικανικούς δορυφόρους που βοηθούν την άμυνα του ουκρανικού στρατού, όπως το Starlink της SpaceX του Ελον Μασκ, ένα τεράστιο δίκτυο χιλιάδων τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν διαφωνήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα δορυφορικά οπλικά συστήματα.

Πηγή: skai.gr

